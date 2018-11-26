26 Ноября 2018
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Происшествия Южный ФО

В Краснодаре посреди улицы сгорела маршрутка

На одной из улиц Краснодара загорелась маршрутка.

Федералпресс пишет, что сегодня около 11:40 на улице Северной между улицами Ломоносова и Корницкого взорвалась 77-я маршрутка, а после загорелась. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

горящая маршрутка в Краснодаре(2018)|Фото: vk.com/typical_krd

В пресс-службе главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что на месте происшествия задействованы 4 единицы техники. Площадь пожара составляет 10 квадратных метров.

горящая маршрутка в Краснодаре(2018)|Фото: vk.com/typical_krd

В группе "Типичный Краснодар" опубликованы кадры с места происшествия. На видеозаписи видно, как автобус полностью охвачен огнем. В настоящее время информация уточняется. Сообщений о пострадавших нет. На данный момент транспортное средство потушено.

сгоревшая маршрутка в Краснодаре(2018)|Фото: vk.com/typical_krd

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В Краснодаре посреди улицы сгорела маршрутка

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Теги: маршрутка, улица, огонь



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