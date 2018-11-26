Шотландский боксер продает чемпионский пояс, чтобы купить подарок сыну

Шотландский боксер Ронни Кларк выставил на продажу на Ebay свой чемпионский пояс (пояс чемпиона Европы по версии IBF во втором полулегком весе).

По словам боксера, данной продажей он хочет заработать денег, чтобы купить подарок на Рождество для своего сына. 33-летний спортсмен признался, что сейчас испытывает финансовые трудности. Связано это с тем, что из-за травмы соперника был отменен его следующий поединок, пишет Спорт-Экспресс.

В качестве дополнительных опций боксер предлагает оставить свой автограф на трофее и лично доставить пояс покупателю.