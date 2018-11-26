В Кургане водителя службы доставки воды осудили на 1,5 года за смертельный наезд на пенсионерку

23-летний водитель "Газели", который насмерть сбил пенсионерку, отправится в колонию-поселение на 1,5 года - такое решение вынес суд.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днем 24 сентября во дворе дома №58 на улице Савельева в Кургане водитель, который привез воду "Зауральские напитки", пятясь назад, не заметил 65-летнюю женщину и задавил ее - пострадавшая скончалась от полученных травм прямо под колесами грузовика.

"Водитель не убедился в безопасности маневра и не попросил других людей помочь ему при движении задом", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Также его на два года лишили водительских прав.