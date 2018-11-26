26 Ноября 2018
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Определен подрядчик по строительству ледового городка в Перми

Устройством и обслуживанием ледового городка на эспланаде займется гендиректор некоммерческого фонда скульпторов "Единение", предприниматель Алексей Тютнев, передает корреспондент Накануне.RU.

Он единственный подал заявку. Минимальная цена контракта составляет 17 млн руб. Ранее бизнесмен получил контракт на разработку концепции ледового городка за 390 тыс. руб.

Отметим, что контракт бизнесмен получает уже шестой год подряд.

Напомним, главный ледовый городок в Перми, который возведут на площади у Театра-Театра, будет посвящен культуре стран Восточной Азии. На площади 1500 кв. м построят восемь ледяных объектов в виде узнаваемых архитектурных и культурных восточных символов. Среди них горки "Театр Кабуки", "Замок белой цапли", "Терракотовый воин". Высота скатов горок составит от одного до трех метров. Небольшие горки будут построены в лабиринте "Инь янь". Кроме того, со стороны пересечения улиц Ленина и Борчанинова возведут смотровую площадку "Великая стена", высота которой составит три метра. С нее можно будет увидеть городок целиком.

Свою работу городок начнет уже 30 декабря.

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Определен подрядчик по строительству ледового городка в Перми

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Теги: строительство ледового городка, эспланада



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Ранее 06.11.2018 16:30 Мск "Ветер с востока". Власти Перми определились с тематикой ледового городка

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