Питерский "Зенит" стал лидером по посещаемости среди клубов Российской Премьер-лиги

Питерский "Зенит" после 15-го тура Российской Премьер-лиги стал лидером среди клубов с самой высокой средней посещаемостью домашних матчей.

Так, показатель средней посещаемости домашних матчей команды - 49 тыс. 774 болельщиков. Всего на шести таких играх "Зенита" побывало 348 тыс. 416 зрителей.

Как пишет "Чемпионат", вторым по средней посещаемости стал московский "Спартак" (31 тыс. 393 человек), на восьми домашних встречах которого в сумме побывало 251 тыс. 144 зрителя. На третьей строчке расположился "Ростов" (30 тыс. 001, всего болельщиков на восьми домашних матчах - 240 тыс. 011).

Как сообщало Накануне.RU, посещаемость матчей екатеринбургского "Урала" по-прежнему оставляет желать лучшего. Несмотря на победы, болельщики не слишком охотно ходят на трибуны, чтобы поддержать любимую команду.