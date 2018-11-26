Курганские дорожники после снегопада работают в усиленном режиме

После указания врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова на то, что в Кургане недостаточно качественно убирают городские улицы от снега и грязи, дорожники начали работать в круглосуточном режиме.

В минувшие выходные в ночные часы шел снег - на улицы вывели максимальное количество техники и людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кургана.

В мэрии отметили, что качественно проводить уборку мешают припаркованные в карманах дорог и на обочинах улиц автомобили - владельцев просят искать другое место для парковки.