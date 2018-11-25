В Кургане на протяжении трех дней будут жить корейские бизнесмены
В Кургане готовятся встретить политиков и бизнесменов из Южной Кореи - с 12 по 14 декабря в Зауралье пройдет уже вторая по счету международная конференция по развитию экономических связей России и Республики Корея.
Корейцы посетят ведущие предприятия Курганской области, выступят на пленарном заседании. Также в рамках конференции пройдут круглые столы и встречи на тему перспектив двустороннего сотрудничества.
Конференцию организовало правительство Курганской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.