В Екатеринбурге ищут автоледи, которая сбила ребенка, довезла его до травмпункта и скрылась

Полиция Екатеринбурга обращается к очевидцам ДТП, которое произошло во втором часу дня 24 ноября у дома №18 на улице Зверева.

Неустановленная женщина-водитель сбила 15-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на перекрестке улиц Зверева и Бехтерева.

Женщина отвезла 15-летнего мальчика в травмпункт, после чего решила скрыться, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Врачи констатировали у ребенка ушибы и перелом лучевой кости левой руки.

Сейчас полицейские просят очевидцев откликнуться и обратиться в ГИБДД Екатеринбурга. Женщину и автомобиль разыскивают.