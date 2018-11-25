25 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге ищут автоледи, которая сбила ребенка, довезла его до травмпункта и скрылась

Полиция Екатеринбурга обращается к очевидцам ДТП, которое произошло во втором часу дня 24 ноября у дома №18 на улице Зверева.

Неустановленная женщина-водитель сбила 15-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на перекрестке улиц Зверева и Бехтерева.

Женщина отвезла 15-летнего мальчика в травмпункт, после чего решила скрыться, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Врачи констатировали у ребенка ушибы и перелом лучевой кости левой руки.

Сейчас полицейские просят очевидцев откликнуться и обратиться в ГИБДД Екатеринбурга. Женщину и автомобиль разыскивают.

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В Екатеринбурге ищут автоледи, которая сбила ребенка, довезла его до травмпункта и скрылась

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Теги: Бехтерева, Зверева, ДТП, мальчик, подросток, ребенок, авария, рука, перелом, наезд, розыск, ГИБДД, полиция



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