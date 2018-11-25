Российская фигуристка Евгения Медведева не попала в финал Гран-при по фигурному катанию

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла преодолеть французский этап Гран-при и не прошла в финал в Гренобле, об этом пишет ТАСС.

19-летняя спортсменка набрала 192,81 балла и заняла лишь 4 место. Первое место на заключительном этапе Гран-при досталось представительнице Японии Рике Кихира с 205,92 балла.

Российские спортсменки Станислава Константинова и Мария Сотскова также не попали в финал Гран-при. Они заняли пятое и седьмое места.