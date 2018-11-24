24 Ноября 2018
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Тверское управление ФАС России попросили запретить концерт Егора Крида

В Тверское управление Федеральной антимонопольной службы России поступило заявление от "родительской общественности Твери".

В пресс-службе антимонопольного ведомства Накануне.RU пояснили, что родители просят проверить соответствие песен певца Егора Крида (24) и возрастную маркировку на афишах. 3 декабря в городе должен состояться концерт, на котором возможно присутствие несовершеннолетних.

"В заявлении отмечается, что в связи с проведением концерта будет распространятся информация, запрещенная для распространения среди детей, в подтверждение чего приводятся выдержки из текстов песен исполнителя; в частности, отмечается, что песни изобилуют ненормативной лексикой и аморальны по сути, а также содержатся требования о проведении проверки деятельности концертного зала "Юбилейный" (очевидно Спорткомплекс "Юбилейный") на соответствие требованиям Закона № 436 "О защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и развитию" и об отмене концерта артиста", - рассказали в управлении.

УФАС собирается рассмотреть ту часть заявления, в которой говорится о соответствии рекламы закону. Также антимонопольщики перешлют это заявление в комитет по делам культуры Тверской области.

Отметим, в сентябре этого года концерт Крида был отменен в Дагестане. Там, правда, не стали жаловаться в официальные органы: продюсерская компания Крида Black Star заявила, что артисту поступали угрозы в соцсетях, мол, если он приедет – может пострадать физически. Что именно не устроило кавказских пользователей – неизвестно, предположительно спорные тексты песен Егора, в которых есть место алкоголю и беспорядочным половым связям, другими словами, аморальные тексты.

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Тверское управление ФАС России попросили запретить концерт Егора Крида

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Теги: егор крид, отмена концерта в твери, аморальные тексты. фас



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