Рогозин собирается проверить, были ли американцы на Луне

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил по поводу лунной программы его ведомства. Во время встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном Рогозин заявил: "Мы такую задачу поставили: полететь проверить, были они там или не были. Они говорят, что были. Но мы проверим".

Напомним, на минувшей неделе глава научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев объявил о новой лунной программе России, реализация которой потребует сотен миллиардов рублей.

В программе распишут задачи автоматических станций, которые планируется отправить к Луне в 2020-х годах, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

Ранее уже сообщалось, что возобновление исследования Луны, прерванного в 1976 году, по Российской лунной программе запланировано на 2019 год. Российская лунная программа предусматривает запуск в 2019-2024 гг. к Луне пяти автоматических станций.

При этом предполагалось, что стоимость данной программы составит около 39 млрд рублей. В данную сумму входят средства на создание системы, поставку космических аппаратов и средств выведения, а также обеспечение запусков.