В Челябинске "десятку" зажало между трамваем и столбом. Пострадал ребенок

В Челябинске, на пересечении улицы Солнечной и проспекта Победы произошло необычное ДТП. Автомобиль ВАЗ-2110 зажало между фонарным столбом и трамваем. По свидетельствам очевидцев, в аварии пострадала девочка – пассажирка отечественного автомобиля.

"Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области по Челябинской области 4 человека и 1 ед. техники", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.