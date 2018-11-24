В Уфе пятилетний мальчик провалился в колодец

Следственный комитет начал проверку ЧП, произошедшего накануне в районе перекрестка улиц Пушкина и Новомостовой в Уфе. Там ребенок проводился в колодец.

"По предварительным данным 23 ноября 2018 года мальчик, возвращаясь домой из детского сада вместе с мамой, упал в открытый колодец в районе перекрестка улиц Пушкина и Новомостовая города Уфы, в результате получил телесные повреждения. В настоящее время ребенок госпитализирован", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Башкортостану.

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Также они намерены установить, в чьем ведении находятся инженерные сети на данном участке.