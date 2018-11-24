24 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО

В Курске из-за аварии на теплопроводе без тепла и горячей воды остались 18 тысяч человек

В Курске из-за повреждения подающего трубопровода диаметром 800 мм без теплоснабжения и горячей воды остались 72 многоквартирных дома, в которых проживают 18,5 тыс. человек. Об этом Накануне.RU сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

По данным энергетиков, авария произошла в пятницу (23 ноября) днем. Тепловая сеть была повреждена на улице 50 лет Октября. Среди отключенных от теплоснабжения объектов имеется девять социально значимых. Температура воздуха в регионе сейчас около ноля.

"Аварийно-восстановительные работы выполняет бригада в составе 26 человек

и 7 единиц специальной техники", - сообщили в Министерстве энергетики России. Сейчас аварийные работы на месте ЧП продолжаются, их планируется завершить к двум часам дня в субботу, 24 ноября.

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В Курске из-за аварии на теплопроводе без тепла и горячей воды остались 18 тысяч человек

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Теги: курск, авария на теплопроводе, отключение горячей воды, тэц



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