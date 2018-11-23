Александр Моор встретился с участниками Тюменского сегмента Стэнфордского российско-американского форума

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня встретился с участниками Тюменского сегмента Стэнфордского российско-американского форума (Stanford U.S.-Russia Forum), сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Александр Моор представил участникам форума Тюменскую область и рассказал об основных приоритетах региона, одним из которых является образование.

"Сейчас мы активно работаем над созданием в Тюменской области научно-образовательного центра, который станет главной точкой для взаимодействия академического знания, прикладной науки и производства. Твердо убежден, что именно консолидация сильных университетов с индустриальными партнерами станет еще одним мощным драйвером развития экономики нашей страны", - заявил он.

Напомним, губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала обратились с идеей создания межрегионального научно-образовательного центра к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. НОЦ "тюменской матрешки" мог бы сконцентрироваться на основных темах с учетом специфики регионов. Первая тема - технологии освоения Арктики, или так называемые технологии холодного мира. Второе направление - добыча и переработка нефти и газа, нефтегазохимия, третье - все, что связано с аква и биокультурой - этим занимается юг Тюменской области, четвертое направление - решение социогуманитарных проблем. Представители регионов отмечают, что НОЦ сыграет ключевую роль в развитии экономики, позволит радикально ускорить производство и трансфер знаний и технологий. Ориентироваться научный центр будет на запросы глобального рынка.

Губернатор также отметил, что одним из ключевых факторов развития тюменского образования являются международные связи, в том числе с вузовским сообществом Северной Америки.

Отметим, что Российско-американский форум проводится с 2008 г. некоммерческой организацией, созданной молодежью двух стран. В рамках его программы студенты ведущих университетов России и США имеют возможность провести совместные исследования. Форум начинается каждый год с недельной конференции в Москве, участники встречаются с известными политиками, бизнесменами общественными деятелями. Тюменский сегмент проводится с 2015 г. и является частью российской конференции. Он направлен на знакомство иностранцев с развитием экономики, социальной сферы, способствует более полному представлению о России с учетом региональной специфики.

Для участия в форуме кандидаты проходят три этапа отбора. В 2018 году было подано более 300 заявок, из которых отобраны 45 кандидатов из ведущих вузов двух стран Стэнфордского, Колумбийского, Принстонского, Калифорнийского университетов, МГУ, МГИМО, СПбГУ и Высшей школы экономики. Всего участниками Тюменского сегмента станут представители шести стран: Австралия, США, Россия, Пакистан, Украина, Сингапур. В отдельных мероприятиях в Тюменской области запланировано участие студентов образовательных организаций региона.