Минприроды готово пустить добытчиков в крупный ямальский заказник

Минприроды утвердило перечни участков недр, предлагаемых в 2019 г. для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счёт средств недропользователей. В список вошли участки в Ямало-ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах. Причем, ямальское месторождение находится в региональном заказнике, куда недропользователей обещал не пускать бывший министр природы, передает корреспондент Накануне.RU.

Перечни участков утвердил глава Минприроды России, бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. В него попали 27 участков недр с прогнозными ресурсами углеводородного сырья.

В Ханты-Мансийском автономном округе расположены три участка с прогнозными ресурсами нефти. Извлекаемые запасы участка Карабашский 84 в Кондинском районе составляют 9,5 млн т по категории D1 и 0,5 млн т по категории D2. В Кондинском районе расположен Кашатский участок с извлекаемыми запасами свыше 1 млн т по категории D0 и порядка 7 млн т по категории D1 и D2.

Участок с самыми большими запасами нефти - Снегириный 4 - находится в Нижневартовском районе, в его недрах более 17 млн т нефти.

В Яммало-Ненецком автономном округе недропользователй пустят в заказник регионального значения "Ямальский", именно там расположен Южно-Байдарацкий участок с запасами нефти в 32 млн т по категориям D1 и D2, и газа - 103,3 млрд кубометров по категории D1, и 97,7 млрд кубометров по категории D2.

"Проведение работ по геологическому изучению допускается при наличии письменного разрешения и под контролем должностных лиц департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО", - отмечено в приказе Минприроды.

Как сообщало Накануне.RU, бывший министр природных ресурсов Серей Донской, говоря о другом крупном месторождении нефти, расположенном в заказнике "Ямальский" - Ростовцевском - говорил, что лицензироваться участок не будет из-за режима особо охраняемой природной территории.

Добавим, государственный биологический заказник регионального значения "Ямальский" образован в целях сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов животных, сохранения среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также поддержание экологического баланса.