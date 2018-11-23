В Сабетте рабочий бросил вызов суровому северному ветру. Победа на стороне стихии

В социальные сети попала видеозапись из ямальского поселка Сабетта, на которой рабочего сносит порывами ветра, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах ролика видно, как мощные порывы ветра сбивают рабочего с ног. Добраться до места назначения ему не помогает даже отвертка, которую он втыкает в наст.

По информации Vesti-yamal.ru, ролик был снят 21 ноября коллегами мужчины из окна бытовки, когда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа было объявлено штормовое предупреждение.