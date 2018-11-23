Экс-ректор Тюменского индустриального университета получил третью "условку"

В Тюмени вынесли приговор бывшему ректору Тюменского индустриального университета Олегу Новоселову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Он получил четыре года условно с аналогичным испытательным сроком.

Напомним, в декабре 2015 г. НИПИ "Нефтегазпроект" и Новоселов договорились о разработке методики проектирования водоохранных зон объектов и их прибрежных защитных полос в пределах Западно-Сибирской равнины. Цена контракта – 3 млн 800 тыс. руб.

На тот момент Новоселов являлся ректором Тюменского государственного нефтегазового университета (впоследствии преобразованный в ТИУ), который был единственным учредителем "Нефтегазпроекта". Прокуратура выяснила: тогда еще ректор Новоселов деньги получил, но работы по договору не выполнил. Вместо него их сделали сотрудники предприятия. Экс-ректор признал факт получения денежных средств без выполнения работ по договору. В ходе следствия он полностью возместил ущерб.

Напомним, ранее Новоселов получил сначала одну "условку", а потом – вторую. "Отличились" и другие сотрудники вуза: профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта. В начале апреля выяснилось, что у вуза украли 54 млн руб.