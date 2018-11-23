Ученые: Загрязненный воздух повышает риск умственной отсталости у детей

На развитие умственных способностей детей оказывает влияние экология в местах проживания. Это выяснили исследователи из Ланкастерского университета.

Статья опубликована в Journal of Intellectual Disability Research.

Ученые обследовали 18 тысяч британских детей, родившихся в период с 2000 по 2002 год. Установлено, что большинство умственно отсталых детей оказались родом из районов с высокой концентрацией вредных примесей.

Так, дети с когнитивными нарушениями на 33% чаще живут в районах с повышенным уровнем выхлопов дизельного топлива, на 30% чаще - в районах с высоким уровнем оксида азота и монооксида углерода.

Ранее был опубликован очередной "Экологический рейтинг субъектов РФ" по итогам лета 2018 года. Замыкают список Челябинская и Свердловская области, несменяемые многие годы аутсайдеры рейтинга.

Десятка лидеров рейтинга с первого по 10 место выглядит следующим образом: Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Белгородская область, Курская область, Республика Коми, Мурманская область, Санкт-Петербург, Магаданская область, Ульяновская область.