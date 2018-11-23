23 Ноября 2018
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Происшествия Курганская область

Шадринскому адвокату добавили полгода лишения свободы за покушение на мошенничество

Адвокату из Шадринска Александру Плотникову усилили наказание, добавив полгода в колонии-поселении.

Ранее его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 2,5 годам колонии, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Установлено, что 59-летний Плотников летом прошлого года предложил своему хорошему знакомому помочь с принятием в его пользу процессуального решения. Злоумышленник попросил у ничего не подозревающего мужчины 200 тыс. рублей за решение вопроса - на самом деле адвокат не собирался ничего решать.

Сразу после получения денег Плотников был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Курганской области.

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Шадринскому адвокату добавили полгода лишения свободы за покушение на мошенничество

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Теги: Александр Плотников, адвокат, суд, колония, мошенничество



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