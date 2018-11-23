23 Ноября 2018
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Общество Курганская область

Из-за долга за землю житель Зауралья на время лишился любимого "Porsche Cayenne"

Зауральские судебные приставы арестовали "Porsche Cayenne", который принадлежит жителю одного из районов региона.

Дело в том, что мужчина задолжал за аренду земельного участка 500 тыс. рублей, однако долг не платил и старался не общаться с судебными приставами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Из-за долга зауральцу временно запретили выезжать за пределы России, а тут ему срочно понадобилось съездить в Ереван. Мужчина сам приехал на своей машине к приставам и начал упрашивать, чтобы его отпустили зарубеж.

Приставы отказали и, узнав, что он приехал в отдел на машине, арестовали транспортное средство несмотря на то, что должник забрался в автомобиль и кричал, что не отдаст свою "ласточку".

Сейчас у мужчины есть 10 дней, чтобы оплатить свой долг за землю. В противном случае, дорогая иномарка "уйдет с молотка".

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Из-за долга за землю житель Зауралья на время лишился любимого "Porsche Cayenne"

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Теги: Porsche Cayenne, долг, земля, участок, судебный пристав, УФССП



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