23 Ноября 2018
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Экономика В России

Голикова назвала доступное жилье главным условием роста рождаемости в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что доступное жилье может стать мотиватором для повышения рождаемости в стране.

"Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее", - отметила Голикова в интервью "Российской газете".

При этом, как только появляется тема жилья, возникает и вопрос ипотеки, добавила вице-премьер. Семьи часто не заводят второго или третьего ребенка, так как сначала хотят решить этот вопрос.

Тем не менее,заявила Голикова, в России все равно рожают больше, чем в Европе. "Суммарный коэффициент рождаемости у нас, даже упавший, лучше", - подчеркнула она.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев обещал, что меры поддержки рождаемости будут продолжены. По его словам, материнский капитал будет проиндексирован в 2021 году и вырастет до 489 тыс. рублей. Сейчас он составляет 453 тыс. рублей и не увеличивался с 2015 года.

Также, по словам Медведева, продолжится работа по созданию условий для рождения детей и поддержке семей с детьми.

Голикова заявляла, что по рождаемости планируется выйти к 2024 году на уровень 1,74 ребенка на женщину.

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Голикова назвала доступное жилье главным условием роста рождаемости в России

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Теги: татьяна голикова, жилье, рождаемость



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