Курганец получил два года колонии за гибель трех человек в ДТП

Тобольский районный суд вынес приговор 55-летнему жителю Курганской области.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, мужчина виновен в гибели людей. 18 июня курганец на ВАЗ 21124 Lada 112 поехал в Мегион на вахту. На 258 км трасы Тюмень - Ханты-Мансийск водитель решил совершить обгон и выехал на встречную полосу, создав опасность для автомобиля Lada Priora, которым управлял 25-летний водитель. Молодой человек, чтобы избежать столкновения, выехал на обочину, а курганец не стал совершать обгон, вернувшись на свою полосу.

Тем временем Lada Priora на обочине занесло, выбросив на встречную полосу, где она столкнулась с грузовым автомобилем Volvo. От удара грузовик съехал в кювет. Водитель отечественной машины и двое пассажиров в возрасте 18 и 22 лет погибли. Еще один 19-летний пассажир Lada получил различные травмы.

Курганец был остановлен сотрудниками ДПС возле поселка Салым и от них узнал, что в результате его опасного маневра погибли трое человек. Мужчина признал свою вину.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и на три года лишил права управлять транспортными средствами. Также суд взыскал с осужденного в пользу родных погибших в общей сложности более 2,3 млн руб. в счет возмещения морального и материального вреда.