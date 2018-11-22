Сотрудники ФСБ предотвратили несколько нападений на российские школы

После теракта в Керчи сотрудники ФСБ в октябре этого года сумели предотвратить несколько нападений на российские школы, об этом сообщил первый замначальника УФСБ России Сергей Егоров, пишет РИА "Новости".

Данные попытки, по словам Егорова, не были связаны с международным терроризмом.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в середине октября студент керченского колледжа Владислав Росляков расстрелял людей и организовал взрыв. После он свел счеты с жизнью.