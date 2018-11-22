22 Ноября 2018
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Происшествия Курганская область

"Обнищали совсем уже". В Шадринске рецидивист вынес из магазина мясной окорок, но выронил его на крыльце

В Шадринске полиция задержала ранее судимого 33-летнего мужчину, который вынес из магазина кусок мяса.

Инцидент произошел два дня назад - неизвестный покупатель взял мясной окорок весом в 8 кг, положил его под куртку и вместе с ним вышел на улицу. Работники магазина попытались задержать мужчину, но он скрылся, уронив мясо на крыльце супермаркета.

В тот же день полиция задержала подозреваемого - оказалось, что ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Сейчас ему грозит до 4 лет тюрьмы.

В социальных сетях пользователи шутят, что зауральцы обнищали от низких зарплат - поэтому идут на преступление.

"Обнищали совсем уже, вот и тащат все из магазинов. Зарплат нет, качество жизни плохое", - пишет Евгений Зильцов.

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"Обнищали совсем уже". В Шадринске рецидивист вынес из магазина мясной окорок, но выронил его на крыльце

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Теги: Шадринск, магазин, рецидив, полиция, мясо, окорок, грабеж



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