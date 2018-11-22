22 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Один из фигурантов громкого дела об убийстве продавщиц на Среднем Урале не дожил до суда

Завершено расследование уголовного дела об убийстве продавщиц в уральском городе Серов. Оно передано на рассмотрение в суд.

Напомним, преступления были совершены вечером 18 октября прошлого года: по версии следствия, двое ранее судимых злоумышленников совершили убийство (сопряженное с разбоем) двух продавщиц магазина "Промтовары" на улице Мира - женщин 1963 и 1973 годов рождения. После этого убийцы прихватили из магазина деньги и товары.

подозреваемый задержанный Серов(2017)|Фото: В.Н. Горелых

Изначально фигурантов было двое

подозреваемый задержанный Серов(2017)|Фото: В.Н. Горелых

Один умер, пока шло расследование

Кроме того, как считают следователи, у одного из домов по улице Нахабина молодчики, с целью хищения имущества, напали с ножами на пенсионерку 1939 года рождения. Молодую женщину, шедшую вместе с ней, сообщники похитили и некоторое время перемещались с ней по территории Серова, пока их не задержали по "горячим следам".

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, пока шло расследование, один из подельников умер, поэтому его уголовное преследование прекращено. Что касается второго обвиняемого, то Свердловский областной суд приступил к рассмотрению его дела по существу.

убийство продавщиц в Серове, следственный эксперимент(2018)|Фото: СКР Свердловской области

Обвиняемый на следственном эксперименте

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Один из фигурантов громкого дела об убийстве продавщиц на Среднем Урале не дожил до суда

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Теги: продавщицы, убийство, суд, Средний Урал



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