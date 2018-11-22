22 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

На Среднем Урале вынесли приговор кассиру банка, которая украла 12 миллионов

На Среднем Урале вынесли приговор бывшей сотруднице банка, которая похитила из хранилища более 12 млн руб. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд назначил женщине четыре года колонии общего режима.

По данным ведомства, работница банка, находясь на рабочем месте, прошла в хранилище и забрала: 11 млн руб.; 13 тыс. долларов и 11 тыс. евро.

Женщину задержали спустя несколько дней в Екатеринбурге. При задержании у неё была изъята только часть денег. На оставшуюся сумму, которая не была обнаружена, банк заявил гражданский иск.

Вину в совершении преступления подсудимая признала.

"Туринский районный суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, исковые требования ПАО "СКБ-банк" на сумму свыше 6,9 млн руб. удовлетворены в полном объеме", - добавили в прокуратуре.

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На Среднем Урале вынесли приговор кассиру банка, которая украла 12 миллионов

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Теги: прокуратура, екатеринбург, банк, деньги, приговор



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