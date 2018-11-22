На Среднем Урале вынесли приговор кассиру банка, которая украла 12 миллионов

На Среднем Урале вынесли приговор бывшей сотруднице банка, которая похитила из хранилища более 12 млн руб. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд назначил женщине четыре года колонии общего режима.

По данным ведомства, работница банка, находясь на рабочем месте, прошла в хранилище и забрала: 11 млн руб.; 13 тыс. долларов и 11 тыс. евро.

Женщину задержали спустя несколько дней в Екатеринбурге. При задержании у неё была изъята только часть денег. На оставшуюся сумму, которая не была обнаружена, банк заявил гражданский иск.

Вину в совершении преступления подсудимая признала.

"Туринский районный суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, исковые требования ПАО "СКБ-банк" на сумму свыше 6,9 млн руб. удовлетворены в полном объеме", - добавили в прокуратуре.