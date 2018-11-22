В ближайшие выходные на дорогах Кургана будет гололед

В Кургане ГИБДД предупреждает водителей об опасной ситуации на дороге, которая может возникнуть 24 и 25 ноября.

В эти числа ожидается сильный снегопад и колебания температуры - из-за растаявшего снега на дорогах может образоваться гололед, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

Водителей просят не превышать скорость, ездить аккуратно, экстренно и резко не тормозить.

Также полицейские предупреждают и пешеходов - нельзя выбегать на проезжую часть в неположенных местах, на пешеходных переходах также нужно быть внимательным и убедиться в том, что водители автомобилей видят людей и пропускают их.