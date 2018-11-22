22 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко назначил нового представителя Украины на переговорах в Минске

Украинский президент Петр Порошенко назначил бывшего министра обороны, премьера и главу СБУ Евгения Марчука новым представителем Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.
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По ее словам, Марчук будет "жестко отстаивать" интересы Киева. До этого он 4 года был в подгруппе по вопросам безопасности.

Марчук родился в 1941 году. С 1960-х и до 1991 года работал в КГБ. В 1991-1994 гг. возглавлял СБУ, в 1995-1996 гг. - премьер-министр страны, в 1999-2003 гг. - секретарь СНБО Украины, в 2003-2004 гг. - министр обороны. Поводом к отставке стали взрывы на артиллерийских складах в Артемовске и Новобогдановке.

"Оказавшись за столом председательствующего, Марчук проявил полное отсутствие вкуса к ежедневной хозяйственной работе и желанию ее выполнять, неугомонную страсть к многословию", - впоследствии отзывался о работе Марчука на посту премьер-министра экс-президент страны Леонид Кучма.

Как сообщало Накануне.RU, в начале октября Кучма ушел с должности представителя Украины в контактной группе.

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Порошенко назначил нового представителя Украины на переговорах в Минске

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Теги: Украина, Донбасс, Евгений Марчук



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