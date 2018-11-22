Зауральскому наркоману, который искал дурь в лесу, ограничили свободу

В Зауралье осудили 54-летнего мужчину, который купил в интернете наркотики.

Вечером 25 сентября этого года злоумышленнику после покупки наркотиков получил SMS-сообщение о местонахождении закладки.

Мужчина отправился в лес около села Белый Яр, нашел там наркотики и положил себе в карман, после чего его задержали полицейские, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Сельчанину назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.