На участке МКАД у Рязанского проспекта восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями

На МКАД в районе Рязанского проспекта восстановили движение автомобилей после аварии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Ранее на указанном участке МКАД было сильно затруднено движение из-за ДТП с участием трех автомобилей. Водителей просили объезжать этот участок магистрали.

"Движение по внутренней стороне МКАД, в районе Рязанского проспекта восстановлено. Свободны все полосы", - уточнили в ЦОДД позднее.