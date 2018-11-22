В Москве два вагона сошли с рельсов на Ленинградском вокзале

В Москве проводится проверка по факту схода с рельсов двух вагонов поезда на Ленинградском вокзале, сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел 21 ноября около 17 часов на соединительных путях 2 и 4 парков ст. "Москва-Пассажирская-Октябрьская". Отмечается, что на стрелочном переводе №266 произошло боковое столкновение маневрового тепловоза с пассажирскими вагонами. "Пострадавших нет. Два вагона сошли с рельсов", - констатировали в ведомстве.

Устанавливаются причины произошедшего.