22 Ноября 2018
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Экономика Ямало-Ненецкий АО

На Ямале на треть повысили транспортный налог для машин мощностью от 250 "лошадей"

Депутаты заксобрания Ямала повысили транспортный налог для автомобилей мощностью более 250 "лошадей", передает корреспондент Накануне.RU.

Ставка налога для таких машин меняется с 75 до 100 руб. с каждой лошадиной силы. Это позволит дополнительно привлечь в 2020 г. в бюджет 52 млн руб.

Владельцам маломощных автомобилей, мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, со следующего года придется платить 30% от налоговой ставки. Причем за каждый автомобиль, находящийся в собственности.

Другое новшество – освобождение от налога различных категорий водителей. Речь, в частности, идет о родителях или усыновителях, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, инвалидах I – III групп, одном легковом автомобиле мощностью до 100 л.с., принадлежащем религиозной организации.

Заксобрание Ямала, Законодательное собрание Ямала, зал заседаний(2016)|Фото: zsyanao.ru

"Мы обеспечиваем себе перспективу на будущее: исправив законодательство, мы можем восполнить выпадающие доходы", - заявил председатель комитета заксобрания по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин.

Фракция ЛДПР решила голосовать против, потому что новшества не соответствуют интересам людей. Ее поддержала "Справедливая Россия". В итоге закон был принят при трех голосах против и одном воздержавшемся.

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На Ямале на треть повысили транспортный налог для машин мощностью от 250 "лошадей"

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Теги: транспортный налог, Валерий Степанченко, Александр Голубенко, Иван Вершинин



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Ранее 31.10.2018 12:30 Мск На Ямале изменят ставки по транспортному налогу

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