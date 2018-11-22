Вадим Шумков поговорил с федеральным министром о модернизации водопроводных сетей

Врио губернатора Курганской области во время своей командировки в Москву встретился со своим бывшим шефом, экс-губернатором Тюменской области, а ныне министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым, об этом пишет пресс-служба главы Зауралья.

На встрече Шумков поговорил с Якушевым о модернизации водопроводных сетей. В частности, речь шла о реконструкции очистных сооружений в Кургане и Шадринске.

Курганская область может принять участие в федеральной программе "Чистая вода".

Также Шумков и Якушев обсудили программы по переселению граждан из аварийного жилья.