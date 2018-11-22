22 Ноября 2018
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Происшествия Дальневосточный ФО В России

Во Владивостоке автобус с детьми врезался в стену: пассажиры не могли покинуть салон

Во Владивостоке автобус с детьми, следовавший из Уссурийска, столкнулся с подпорной стеной.

ДТП произошло в районе остановки городского транспорта "Фуникулер", сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Приморью.

ДТП, автобус с детьми врезался в стену(2018)|Фото: 25.mchs.gov.ru

ДТП, автобус с детьми врезался в стену(2018)|Фото: 25.mchs.gov.ru

Спасателям пришлось эвакуировать 17 детей и 15 взрослых из автобуса по лестнице – двери оказались заблокированы.Сотрудники МЧС выдавили лобовое стекло.

ДТП, автобус с детьми врезался в стену(2018)|Фото: 25.mchs.gov.ru

автобус с детьми врезался в стену(2018)|Фото: 25.mchs.gov.ru

19 августа автобус из Тбилиси столкнулся в КамАЗом на Ставрополье. Пострадали 18 человек, среди них были дети. Сообщалось, что водитель не справился с управлением.

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Во Владивостоке автобус с детьми врезался в стену: пассажиры не могли покинуть салон

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Теги: автобус, дети, дтп, владивосток



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