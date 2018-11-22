"Пообещали торжественно проводить". Из главной областной газеты Зауралья хотят уволить почти всех журналистов

Главная областная газета Курганской области "Новый мир" переживает непростые времена - оттуда планируют уволить почти всех журналистов, некоторые их которых являются мастодонтами зауральской медиа-сферы. Решение об увольнении приняли те, кто является учредителем издания - правительство Курганской области.

Уволить с формулировкой "не подходите по квалификации" планируют Владимира Седанова, Александра Теплухина, Татьяну Маковееву, Наталью Менщикову и Ольгу Бобкову. Как рассказывают в социальных сетях сами представители СМИ, над которыми повис "топор сокращения", такого поворота событий не ожидал никто.

"В новом учреждении для нас места нет, квалификация не та. Я по диплому - журналист. Я не подхожу для работы в газете", - пишет Наталья Менщикова.

Стоит отметить, что "Новый мир" в связи с реорганизацией включат в состав информационно-аналитического центра при правительстве региона.

Работники "Нового мира", которые под сокращение не попали, говорят, что также будут искать новую работу.

"Просто шок. Весь вечер пытаюсь осознать эту новость. Пока осознала только то, что если все реально так и будет, а документов пока никаких нет, и, может, переиграют, то я не смогу остаться в редакции, из которой таким образом уйдут уважаемые мной коллеги, люди, с которыми я тут более десяти лет проработала. Так что надо искать новую работу", - пишет журналистка Мария Цисарева.

Татьяна Маковеева - один из самых опытных репортеров в Курганской области, однако ее также попросили готовить документы для увольнения. Она пишет, что пока сотрудников лишь предупредили о планируемом сокращении.

"Нам сказали, что газета "Новый мир" меняет формат, и мы в этот формат не вписываемся, дословно - "не прошли кастинг", - написала Маковеева.

"В качестве нужной квалификации нам привели пример безымянных журналистов, которые могут в течение дня сделать на сайт по 10 информаций. А то, что эти информации берутся откуда-то готовыми, что эти люди не бывают на мероприятиях, не встречаются с людьми лично, не ездят в командировки и не пишут тексты сами - не считается важным и нужным", - отметила Маковеева.

Маковеева также добавила, что ее и Владимира Седанова в торжественной обстановке проводят на заслуженный отдых.

Газетчики также сообщили, что им приходится писать тексты на сайт абсолютно бесплатно.

"Нас заставляли писать бесплатно по 5-10 информаций в день на сайт, не считая того, что мы еще и 4 газеты заполняем в неделю, а на это тоже нужно время. Все эти кастинги - фальш, прикрытие. И мы с вами это прекрасно понимаем. Я скажу честно, какие мы кастинги не прошли. Первый - готовность работать бесплатно или за очень малое количество денег. И второй - готовность работать бесплатно и очень много", - добавила Наталья Менщикова.

Накануне.RU направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию об увольнении.