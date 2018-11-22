Во Владивостоке началось серийное производство новой Mazda6

22 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Дальневосточный ФО В России

Во Владивостоке началось серийное производство новой Mazda6

Автозавод Mazda Sollers во Владивостоке начал производство новой Mazda6.

Она отличается рядом новых функций и систем: вентиляция передних сидений, солнцезащитная шторка заднего окна с электроприводом, круговой обзор 360 градусов, электроподогрев ветрового стекла, электрообогрев и электропривод наружных зеркал заднего вида.

Также усовершенствованы подушки безопасности, боковые надувные шторки безопасности, электроподогрев рулевого колеса. Модифицированы фары, система подогрева передних сидений, система вызова экстренных оперативных служб, вентиляционный люк в крыше, подогрев задних сидений.

Mazda6 оснащают тремя версиями бензиновых двигателей и турбированным двигателем мощностью в 231 лошадиную силу.

Mazda6(2018)|Фото: РИА Новости/Геннадий Шишкин

Автомобиль будет выпускаться в разных комплектациях в девяти цветах. Продажи в России стартуют 1 декабря 2018 года, сообщает РИА "Новости".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Во Владивостоке началось серийное производство новой Mazda6

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Mazda, автомобиль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 504

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети