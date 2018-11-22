Во Владивостоке началось серийное производство новой Mazda6

Автозавод Mazda Sollers во Владивостоке начал производство новой Mazda6.

Она отличается рядом новых функций и систем: вентиляция передних сидений, солнцезащитная шторка заднего окна с электроприводом, круговой обзор 360 градусов, электроподогрев ветрового стекла, электрообогрев и электропривод наружных зеркал заднего вида.

Также усовершенствованы подушки безопасности, боковые надувные шторки безопасности, электроподогрев рулевого колеса. Модифицированы фары, система подогрева передних сидений, система вызова экстренных оперативных служб, вентиляционный люк в крыше, подогрев задних сидений.

Mazda6 оснащают тремя версиями бензиновых двигателей и турбированным двигателем мощностью в 231 лошадиную силу.

Автомобиль будет выпускаться в разных комплектациях в девяти цветах. Продажи в России стартуют 1 декабря 2018 года, сообщает РИА "Новости".