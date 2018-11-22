Два жителя Иркутской области получили срок за обман Сбербанка

В Иркутской области двое жителей Усть-Илимска получили два года лишения свободы условно за то, что обманули Сбербанк почти на 500 тыс. руб.

В марте молодой человек и девушка купили в магазине банкноту "Банка приколов" номиналом 5 тыс. руб., и попробовали внести ее на счет карты через банкомат. Аппарат принял купюру и перечислил на счет карты данную сумму. После этого пара несколько раз повторила операцию.

В итоге на карту злоумышленников было зачислено 428,5 тыс. руб. Мошенники купили дорогие мобильные телефоны, бытовую технику, одежду и украшения.

Теперь осужденным предстоит вернуть Сбербанку 433,5 тыс. руб. в качестве возмещения материального ущерба, сообщает "Интерфакс".

Напомним, ранее клиент Сбербанка обратился с иском в суд из-за отказа финансового учреждения компенсировать 200 тыс. руб., которые банкомат из-за технического сбоя выдал уже после ухода заявителя. В результате инцидента деньги достались случайному прохожему. В иске говорится, что инцидент произошел в мае. Устройство выдало клиенту Сбербанка чек с текстом "операция выполняется" и в то же время "запрос не может быть выполнен, если средства списаны и не могут быть возвращены в течение 24 часов, обратитесь в банк".