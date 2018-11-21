"Как правопреемники СССР". В Госдуме РФ предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан

Госдума РФ одобрила проект заявления и постановления о "несправедливом" осуждении Съездом народных депутатов СССР ввода войск в Афганистан, сообщил депутат от КПРФ Николай Харитонов.

По информации РБК, принятие данного заявления планируется приурочить к 30-летию вывода советских войск из ближневосточной страны.

"Мы, как правопреемники Советского Союза, должны поставить точку в этом, что это исторически было оправданно, что оказали содействие по просьбе руководства Афганистана того времени", — передаёт издание слова Харитонова.

В свою очередь, ветеран Афганской войны, Герой Советского Союза Сергей Гущин, выражая поддержку проекту, отметил, что афганский опыт помог российской армии в Сирии.

"Я противник любого осуждения действий наших вооружённых сил, особенно в Афганистане", — подчеркнул он.

Военный конфликт на территории ДРА между правительственными силами страны при поддержке Ограниченного контингента войск СССР с одной стороны и вооружёнными формированиями афганских моджахедов, пользующихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО и консервативного исламского мира с другой стороны, длился с 1979 по 1989 годы.

После вывода советских войск из Афганистана правительство лояльного Москве Мохаммада Наджибуллы продержалось три года, пока в 1992 году к власти не пришли моджахеды.

В Советском Союзе до 1989 года преобладала героизация образа "воинов-интернационалистов", пока на Втором съезде народных депутатов СССР в декабре не было принято Постановление о политической оценке решения о вводе войск в Афганистан — в нём декларировалось, что вторжение в ближневосточную страну заслуживает политического и морального осуждения.