21 Ноября 2018
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Суд вынес приговор бывшим московским полицейским и их соучастникам за хищение квартир

Суд вынес приговор трём бывшим сотрудникам московской полиции и пятерым их соучастникам по 44-м эпизодам мошенничества, взяточничества и фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Установлено, что в 2011 году старший следователь по особо важным делам первого отдела СЧ ГСУ ГУ столичного МВД Анжела Амзина совместно с бывшими следователями Сергеем Кавуном и Евгением Примаковым, а также представителями бизнеса — Ильёй Чижановым, Сергеем Королёвым, Дмитрием Двойных, Антоном Бордовским и Юрием Жовтяком совершили несколько тяжких и особо тяжких преступлений. Активная противоправная деятельность позволила фигурантам дела присвоить жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности и предназначались для предоставления гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика ЗАО "Энергостройкомплекс".

Действия злоумышленников повлекли незаконное предоставление якобы потерпевшим дольщикам в собственность жилья из столичной казны. При этом соучастники получили право распоряжения недвижимостью.

Также установлено, что в результате этих действий Амзина в 2012 году получила через посредника взятку в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера на общую сумму более 40,9 млн рублей. Всего фигурантами было похищено 44 квартиры в Москве на общую сумму не менее 199 млн рублей.

В рамках дела допрошено более 100 свидетелей, проведено более 25 сложных судебных экспертиз, выводы которых позволили установить причастность всех обвиняемых к указанным преступлениям.

Суд приговорил Амзину к 11-ти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере более 40 млн рублей, также она лишена права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение 10-ти лет.

Остальные фигуранты приговорены от 3 до 11 лет лишения свободы, в зависимости от тяжести совершённых ими преступлений.

Уголовное дело в отношении Жовтяка выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.

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Суд вынес приговор бывшим московским полицейским и их соучастникам за хищение квартир

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Теги: СКР, МВД России, Москва, полиция, мошенничество, взятки, хищение, хищение квартир, обманутые дольщики, суд



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