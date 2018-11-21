Конституционный суд Украины открыл производство по жалобе Поклонской

Конституционный суд Украины открыл производство по жалобе депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, обвиняемой в "госизмене". Об этом написал в Facebook адвокат Максим Могильницкий, представляющий ее интересы.

Он отметил, что Поклонская просит признать неконституционной норму УПК Украины, по которой право обжаловать сообщения о подозрении могут только те граждане, уголовное дело против которых заведено после 16 марта 2018 года. Он считает, что в этом случае одни подозреваемые имеют больше прав, чем другие.

"Всегда можно, к примеру, объявить гражданину подозрение в рамках "старого" производства, дабы отрезать ему путь к обжалованию. Что это, если не очевидная дискриминация и полнейший нонсенс?" - написал адвокат.

При этом он выразил удивление, что суд вообще открыл производство, да еще так скоро - всего через два месяца после подачи заявления.

Напомним, первое уголовное дело против Поклонской в Киеве завели в марте 2014 года, второе - в 2017 году. В октябре 2018 года генпрокуратура Украины обвинила ее в "нарушении обычаев и законов войны".