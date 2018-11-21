21 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО В России

МВД заинтересовала фотосессия дочери бизнесмена со львенком и машиной ДПС

В МВД РФ заинтересовались фотосессией дочери крупного московского бизнесмена на Воробьевых горах.

18-летняя Карина Назаретян опубликовала снимки в своем Instagram, однако позже удалила фото. Девушка позирует со львенком на фоне служебного Mercedes ДПС.

В ведомстве намерены выяснить, откуда взялся автомобиль со спецсигналами. Студентке грозит административная ответственность.

По данным "МК", отец девушки занимается продажей запчастей для машин, арендой недвижимости и строительством офисов.

В августе в Магнитогорске местная жительница устроила фотосессию в цветочной клумбе.

Сообщалось, что женщину хотят привлечь к административной ответственности, а также заставить возместить причиненный ущерб – на клумбе пострадало 225 цветов.

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МВД заинтересовала фотосессия дочери бизнесмена со львенком и машиной ДПС

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Теги: фотосессия, воробьевы горы, машина дпс



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