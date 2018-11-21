Певица из Тюменской области примет участие в всероссийском конкурсе "Новая звезда"

Певица Алеся Черноокая представит Тюменскую область на всероссийском конкурсе "Новая звезда", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

К съемкам четвертого сезона конкурса телеканал "Звезда" приступил при поддержке Минобороны РФ. "Новая звезда" - первое в историе музыкальное состязание, участие в котором принимают все 85 регионов России.

Сильнейших вокалистов будут определять знаменитые эксперты в области музыки, а также зрители всей страны. Победителем станет регион, исполнитель которого выйдет в финал и получит наибольшее количество голосов от телезрителей.

Председатель жюри конкурса - Максим Дунаевский.

Первый тур конкурса зрители увидят с 23 по 30 декабря.