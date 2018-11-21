В Кургане бывший высокопоставленный полицейский присваивал себе конфискованное у граждан оружие

В Кургане в суд передано уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела лицензионно-разрешительной работы УМВД России по городу.

Его обвиняют в совершении сразу семи преступлений, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

По данным следствия, высокопоставленный полицейский в 2013-2015 годах имел беспрепятственный доступ к оружию, изъятому у граждан. Мужчина присвоил себе несколько экземпляров. Сумма ущерба составила более 90 тыс. рублей.