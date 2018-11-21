В Прикамье число получателей губернаторской стипендии возрастет в два раза

Число лауреатов губернаторской стипендии в следующем году увеличится в два раза: с 45 до 90, сообщили Накануне.RU в минспорта Пермского края.

Пофамильный список получателей именных стипендий пока не утвержден, поскольку год еще не завершен и соревновательный сезон продолжается еще во многих видах спорта. Представить списки с именами и заслугами номинантов спортивные федерации должны с 10 по 25 декабря. Решить, кто именно станет получателем губернаторских стипендий, в ведомстве должны до 15 января.

Размер ежемесячной стипендии спортсмена составляет 15 тыс. руб. На эти выплаты в бюджете Пермского края на 2019 год заложено 16 млн руб.

Выплата именных стипендий традиционно осуществляется не позднее 25 числа каждого месяца.

По мнению главы региона Максима Решетникова, поддержка молодых специалистов и спортсменов — хороший механизм для закрепления перспективной молодежи в крае.

В этом году дополнительная (губернаторская) стипендия назначена 2252 студентам. Ежемесячно они получают 5750 руб. Повышенную дополнительную стипендию назначили 200 первокурсникам, которые набрали наибольшее количество баллов по результатам вступительных экзаменов и поступили на инженерно-технические, естественнонаучные направления или направления IT-специальности. В этом году размер такой стипендии составил 11500 руб. в месяц. Кроме того, студентам четвертого курса назначается именная стипендия, составляющая 5750 рублей. В этом году ее получат 48 человек.



Больше всего стипендиатов обучаются в ПГНИУ и в ПНИПУ.