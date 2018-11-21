21 Ноября 2018
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Ямальцы предложили восстановить право тундровиков на социальную пенсию по старости

Законодатели Ямала на площадке Госдумы выступили с предложением восстановить право тундровиков на социальную пенсию по старости. Кочевники из отдельных районов Ямала не могут получить выплату из-за исключения территорий из федерального перечня.

Проблему поднял депутат заксобрания ЯНАО Марат Абдрахманов. При утверждении правительством РФ перечня малочисленных народов Севера и районов их проживания для установления социальной пенсии по старости из него были исключены отдельные населенные пункты Ямала, расположенные на территории традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, рассказал он на парламентских слушаниях. Жители этих районов утратили право установления социальной пенсии по старости. Чтобы получить выплату, им приходится регистрироваться в другом населенном пункте.

В перечень не вошел ряд поселков Надымского, Пуровского, Приуральского, Тазовского и Ямальского районов, сообщает "Север-пресс". Проблема актуальная и для других регионов.

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Ямальцы предложили восстановить право тундровиков на социальную пенсию по старости

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Теги: социальная пенсия по старости, Марат Абдрахманов



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