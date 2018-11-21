Додон предложил РФ подписать декларацию о стратегическом партнерстве

Президент Молдавии Игорь Додон, выступая в Госдуме РФ, предложил подписать совместную декларацию с Россией о стратегическом партнерстве. Трансляция велась на официальном сайте ГД.

По его словам, Москва была, есть и будет стратегическим партнером для Кишинева. "Никому не удастся разрушить дружбу, братство, духовные и культурные связи, которые наши народы строили веками", - заявил Додон в Госдуме.

Глава Молдавии подчеркнул, что у стран хороший политический диалог на президентском уровне, но его нет на уровне парламентов и правительств.

Однако президент выразил уверенность, что это изменится по итогам парламентских выборов в Молдавии.

В ходе своего выступления Додон пообещал защищать статус русского языка в Молдавии. "Мы, конечно, должны изучать и другие языки, но русский язык в Молдавии был и должен остаться дальше языком межнационального общения", - заявил президент республики.

Также Додон подчеркнул, что Молдавия поддерживает статус постоянного нейтралитета, и большинство граждан согласны с этим, в частности, они выступают против вступления страны в НАТО.

Говоря о миротворческой миссия России в Приднестровье, Додон отметил, что она является залогом сохранения мира и стабильности в регионе.

Она справляется со своей ролью, молдавский народ поддерживает ее, и говорить о завершении рано, заявил президент Молдавии.

Молдавский лидер подчеркнул, что не видит будущего для своей страны без Приднестровья.

При этом Додон выразил уверенность, что приднестровскую проблему нужно решать мирно. "У Кишенева уже налажены отношения с лидерами Приднестровью", - отметил он. На прошедших переговорах стороны подтвердили приверженность миротворческой миссии на Днестре и обсудили, как можно объединить стабильное урегулирование конфликта.

В завершении своего выступления Додон сообщил, что 2019 и 2020 годы будут объявлены годом Молдавии и России и годом России в Молдавии соответственно. Об этом есть договоренность с Владимиром Путиным, готовится детальный план мероприятий.

Напомним, Путин 31 октября провел переговоры с президентом Молдавии. Предыдущая встреча двух лидеров прошла в Кремле в середине июля. Тогда Додон заявил, что Кишинев не будет "дружить с Западом против России", этот принцип он подтвердил сегодня в Госдуме.