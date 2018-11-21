Вице-премьер Юрий Борисов выступит в закрытом "правчасе" в Совете Федерации
В Совете Федерации 23 ноября в закрытом "правительственном часе" выступит вице-премьер Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе верхней палаты парламента.
Выступление чиновника состоится на 446-м заседании Совфеда.
"В 10.05 в рамках "правительственного часа" заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов расскажет о состоянии и перспективах развития оборонно-промышленного комплекса РФ (в закрытом режиме)", - говорится в сообщении.