21 Ноября 2018
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Общество Ямало-Ненецкий АО

На Ямале прошел фестиваль "Где рождается искусство"

Столичные музыканты и педагоги побывали в арктическом регионе. В Ноябрьске и Муравленко прошел фестиваль "Где рождается искусство", организованный Международным благотворительным фондом Юрия Розума и поддержанный компанией "Газпром нефть" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Фестиваль, как рассказали Накануне.RU в "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе", начался с серии мастер-классов. В них приняли участие более 140 ямальцев. Секретами мастерства делились основатель и идеолог фестиваля, народный артист России, профессор РАМ имени Гнесиных и МГИМ имени Шнитке Юрий Розум, а также педагоги ведущих творческих вузов и солисты музыкальных театров столицы – Даниил Контуашвили, Ирина Стачинская, Никита Токарев, Светлана Злобина, Дмитрий Бородаев, Надежда Зенкина.

(2018)|Фото: газпромнефть

В Муравленко состоялись творческая встреча и круглый стол для преподавателей музыки, а завершился фестиваль концертом классической музыки в Ноябрьске – на одной сцене с известными московскими музыкантами выступили начинающие таланты и педагоги музыкальных школ Ноябрьска, Муравленко и Тарко-Сале.

(2018)|Фото: газпромнефть

"Налаживание связей между школами искусств Ямала и крупными российскими культурно-образовательными центрами является важным элементом общего развития культуры в регионе. Фестиваль "Где рождается искусство" – яркий пример эффективного сотрудничества бизнеса и творческих объединений, способствующий популяризации классической культуры в малых городах арктического региона", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александр Шушаков.

(2018)|Фото: газпромнефть

В 2018 году фестиваль "Где рождается искусство" проходит в четырех регионах: Московской области, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Закрытие фестивальной программы состоится 23 ноября в подмосковном Щелково.

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На Ямале прошел фестиваль "Где рождается искусство"

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Теги: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, фестиваль где рождается искусство, ДМШ, ДШИ



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