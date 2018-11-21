Глава Тазовского оштрафован за дробление закупок

Глава поселка Тазовский Омпа Яптунай оштрафован за нарушение "закупочного" закона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

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Администрация поселка договорилась с бизнесменом об установке двух шлагбаумов на лыжной базе. Цена двух контрактов составила 146 тыс. руб. Одинаковая суть договоров, а также то, что их заключили в один день, говорит о нарушении закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Также эти соглашения свидетельствуют о дроблении закупок на сумму до 100 тыс. руб., чтобы провести их без конкурса с единственным участником торгов.

К дисциплинарной ответственности привлечен муниципальный работник, а глава поселка оштрафован на 30 тыс. руб.